Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель

Также показали новые Bluetooth-наушники .

Вместе с флагманскими смартфонами линейки Mate 30 компания Huawei показала на презентации новые «умные» часы — WATCH GT 2 и Bluetooth-наушники FreeBuds 3, о которых уже рассказывала на выставке IFA 2019. Сейчас компания поведала, когда стартуют их продажи.

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WATCH GT 2 работают на собственном процессоре Huawei. Часы имеют 15 спортивных режимов и 10 режимов только для бега. Также в устройстве есть специальные датчики, которые позволяют фиксировать сердечный ритм, отслеживать сон пользователя и другие показатели.

Часы представлены в двух версиях: 46-миллиметровой и 42-миллиметровой. Способны держать заряд до 14 дней в обычном режиме. Стоить они будут 249 евро за первую версию и 229 евро — за вторую. Продажи начнутся в октябре 2019 года.

Наушники FreeBuds 3, напомним, работают на Kirin A1, поддерживают аудио со сверхвысоким битрейтом (до 2,3 Мбит/с), имеют функцию активного шумоподавления. Одной зарядки наушников хватает на 4 часа автономной работы при прослушивании музыки, вместе с кейсом — на 20 часов.

Наушники будут доступны для жителей России с ноября 2019 года. Стоимость их равна 179 евро.

Напомним, сегодня также Huawei представила смартфон с самой быстрой камерой.