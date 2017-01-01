Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Huawei представила умные часы с автономностью до двух недель

Комментариев: 0
Также показали новые Bluetooth-наушники .
WATCH GT 2
WATCH GT 2
huawei

Вместе с флагманскими смартфонами линейки Mate 30 компания Huawei показала на презентации новые «умные» часы — WATCH GT 2 и Bluetooth-наушники FreeBuds 3, о которых уже рассказывала на выставке IFA 2019. Сейчас компания поведала, когда стартуют их продажи.

Читай также: Huawei запатентовал смарт-часы с отсеком для наушников

WATCH GT 2 работают на собственном процессоре Huawei. Часы имеют 15 спортивных режимов и 10 режимов только для бега. Также в устройстве есть специальные датчики, которые позволяют фиксировать сердечный ритм, отслеживать сон пользователя и другие показатели.

Часы представлены в двух версиях: 46-миллиметровой и 42-миллиметровой. Способны держать заряд до 14 дней в обычном режиме. Стоить они будут 249 евро за первую версию и 229 евро — за вторую. Продажи начнутся в октябре 2019 года.

Наушники FreeBuds 3, напомним, работают на Kirin A1, поддерживают аудио со сверхвысоким битрейтом (до 2,3 Мбит/с), имеют функцию активного шумоподавления. Одной зарядки наушников хватает на 4 часа автономной работы при прослушивании музыки, вместе с кейсом — на 20 часов.

Наушники будут доступны для жителей России с ноября 2019 года. Стоимость их равна 179 евро.

Напомним, сегодня также Huawei представила смартфон с самой быстрой камерой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Huawei, умные часы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь