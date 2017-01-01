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Найден способ взломать любой смартфон при помощи SIM

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Специалисты предлагают усовершенствовать протокол SIM-карт.
Симки оказались уязвимыми
Симки оказались уязвимыми
freepik.com

Уязвимость, названная SimJacker, выявлена в программном обеспечении SIMalliance Toolbox Browser (S@T Browser), которое используется как в SIM-картах, так и в eSIM в качестве составляющей SIM Tool Kit (STK). Хакерам SimJacker известна давно и они используют её на протяжении последних лет, сообщает The Hacker News.

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С помощью сообщений, отправленных на устройство, можно активировать ряд команд S@T Browser, позволяющих узнать: IMEI гаджета, его местонахождение, язык устройства, уровень заряда батареи, отправлять сообщения и совершать звонки, загружать вредоносные программы через посещение страниц в браузере и делать многое другое.

Проблемой в обнаружении SimJacker является то, что его не видят антивирусы — связано это с тем, что уязвимость использует часть команд, которые необходимы для функционирования SIM-карты и оттого являются для антивирусов нераспознаваемыми как вредоносные действия. Эксперты зафиксировали взлом таким образом гаджетов Apple, Google, Huawei, Motorola, Samsung, ZTE и других.

Специалисты, выявившие SimJacker, сообщили о результатах своей работы в Ассоциацию GSM и пообещали раскрыть всю информацию о SimJacker в октябре 2019 года. Но уже сейчас ответственные за кибербезопасность эксперты призвали модернизировать SIM-карты, которые не меняли свою спецификацию с 2009 года.

Напомним, ранее был назван самый простой для починки смартфон.

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Теги: SIM, смартфон
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