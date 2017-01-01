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Пентагон испытал сверхзвуковые сани

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Видео испытаний выложили в Сеть.
Сани нужны для испытания на гиперзвуковых скоростях
Сани нужны для испытания на гиперзвуковых скоростях
скриншот видео

Испытательный центр ВВС США похвастался видеороликом испытаний гиперзвуковых ракетных саней, которые на 16-километровой рельсовой трассе испытательного полигона авиабазы «Холломан» развили скорость в 8,6 числа Маха, или 10620 км/ч.

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Подробности испытаний не сообщаются: в данном случае военные могли тестировать практически любой компонент, который необходим для ускорения и передвижения на гиперзвуковых скоростях. В августе американские компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon получили контракт Управления противоракетной обороны (MDA) Министерства обороны США на разработку концепции и строительство прототипов перехватчиков гиперзвуковых ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон разрабатывает для военных гибрид байка и вертолета.

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Теги: видео, Пентагон, испытание
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