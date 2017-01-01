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Женщина продала двух детей ради смартфона

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Такой странный и пугающий случай произошел в Китае.
Один из проданных детей
Один из проданных детей
ettoday.net

В китайских СМИ и соцсетях активно обсуждают историю 20-летней жительницы провинции Чжэцзян. Женщину по имени Ма арестовали после того, как узнали, что осенью прошлого года она продала собственных новорожденных детей и первым делом купила новый смартфон. Какой марки — не сообщается.

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Как выяснили в полиции, дети не были желанными, а молодой человек девушки немедленно бросил ее после того, как узнал о беременности. Новоявленные бабушка и дедушка отказались поддерживать внуков, родившихся вне брака. Тогда Ма решила продать детей. За одного она выручила 45 тысяч юаней, а за второго — 20 тысяч. Всего получилось около $10 тысяч в эквиваленте.

Нерадивая мать продала детей
Нерадивая мать продала детей
ettoday.net

После завершения сделки Ма купила смартфон и оплатила долги. На момент ареста практически все деньги были потрачены. Полиция нашла детей в приемных семьях. О малышах хорошо заботились, но их все же изъяли и передали родителям Ма.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы продают в интернете воображаемых друзей.

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Теги: Китай, телефон, дети
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