Google избавляется от необходимости вводить пароли

Сервисы Google будут доступны по отпечатку пальцев. Но пока только на телефонах Google.

Компания Google в понедельник объявила, что обладатели смартфонов Pixel могут подтвердить свою личность в сервисах самой Google в интернете при помощи сканера отпечатков пальцев вместо ввода пароля. На смартфонах Pixel данная возможность доступна прямо сейчас. В ближайшие несколько дней она появится и на других Android-устройствах на версиях Android 7 и новее. Используя стандарт FIDO2, призванный улучшить авторизацию в интернете, пользователи должны будут зарегистрировать отпечаток пальцев или экран блокировки своего смартфона. Дальше их можно будет применять в приложениях или совместимых сервисах Google в интернете.

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Если вы беспокоитесь за конфиденциальность ваших данных, отпечаток пальцев якобы не будет отправляться на серверы Google. Он будет храниться на смартфоне самого пользователя. Серверы будут только получать подтверждение того, что отсканированный отпечаток пальцев совпал с хранящимся на устройстве. При этом сообщение об этом будет зашифровано. Работу новой системы можно протестировать на вашем Android-устройстве, если установлена нужная версия. Также в системе должна быть введена учётная запись Google. Аппарат должен иметь настроенную блокировку при помощи сканера отпечатков, пин-кода или графического ключа. Дальше нужно сделать следующее:

Откройте браузер Chrome и перейдите по адресу https://passwords.google.com

Выберите сайт для просмотра

Следуйте указаниям на экране для подтверждения вашей личности

Таким образом, больше не придётся запоминать сложные пароли для входа в учётные записи сервисов Google в интернете. Запомнить тяжёлые пароли невозможно; если их записывать, есть вероятность утечки, а легко запоминаемые пароли легко и взломать.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome сам поменяет ваши пароли в интернете.