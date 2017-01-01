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Как провести свет в Припять: Эксперименты в Чернобыле

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Можно ли электрифицировать Припять?

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Блогеры из KREOSAN решили оживить мёртвый город Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. И они пустили электричество в старую проводку школы и сталкерских квартир. На удивление, провода не только оказались целыми, но и вполне работоспособными, несмотря на то, что Припять после аварии на Чернобыльской атомной станции в 1986 была покинута и заброшена. Блогеры хотят полноценно электрифицировать этот город и для тянут высоковольтную линию и строят самодельную высоковольтную подстанцию на чердаке покинутой девятиэтажки.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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