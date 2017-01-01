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Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео

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Вздувшаяся батарея взорвалась во время замены.
Телефон взорвался во время ремонта
Телефон взорвался во время ремонта
Скриншот видео

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Насколько опасна работа в сервисе по ремонту мобильной техники? Ответом на этот вопрос можно считать видео, размещенное на сайте Reddit.

В ролике видно, как при попытке замены вздувшегося аккумулятора iPhone, устройство взорвалось - удар пришелся сотруднику мастерской прямо в лицо. К счастью, он успел среагировать, увернуться и быстро потушить загоревшийся девайс.

Replacement phone I got exploded in my face the other day. Luckily my work got it on video. from r/Wellthatsucks

Эта запись еще раз доказывает, что литий-ионные батареи при наличии внешних признаков деформации ни в коем случае не стоит чинить самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone взорвался в руках у девочки.

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Теги: iPhone, Apple, видео
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