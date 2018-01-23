iPhone взорвался в зубах у китайца

Мужчина в магазине укусил смартфон, и он взорвался.

В Сети опубликовали ролик, на котором видно, как смартфон взрывается после того, как неизвестный мужчина укусил его. Ролик появился в китайском сегменте Интернета, передает Day.Az.

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На видео отчётливо видно, как мужчина касается зубами смартфона, а через мгновение аппарат взрывается. Автор ролика уверяет, что видео было снято в китайском магазине электроники, а взорвавшийся девайс был айфоном. Взрыв оказался довольно сильным, но никто не пострадал.

Портал GizmoChina предположил, что инцидент произошёл в каком-то подпольном магазине или ломбарде. Скорее всего, девайс имел некачественную батарею, которая сдетонировала после контакта с зубами покупателя.