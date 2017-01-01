В Сети появилось фото работающего Samsung Galaxy Note10+

Сам телефон должны показать в августе.

Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10+ уже засветился на пресс-рендерах, но получить реальный снимок реального аппарата долгое время не удавалось даже самым опытным журналистам. Незадолго до презентации фото включённого гаджета всё же утекло в сеть благодаря известному инсайдеру под псевдонимом Ice Universe.

Samsung Galaxy Note10+

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Опубликованный снимок полностью подтверждает предыдущие утечки относительно дизайна готовящегося к релизу устройства. По словам источника, Samsung очень серьёзно относится к обеспечению секретности и предотвращению утечек, поэтому в сеть попадает мало информации о будущих новинках.

На фотографии отчётливо видны минимальные рамки дисплея и отверстие для селфи-камеры по центру фронтальной панели. На экране приветствия можно прочитать надпись Let's go!, кадров с прочими элементами интерфейса источник не предоставил.

Анонс Samsung Galaxy Note10+ и его базовой версии под названием Galaxy Note10 состоится 7 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что В Сеть слили характеристики Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.