Дизайн Samsung Galaxy Note 10 рассекретили до анонса

Рендеры нового смартфона выложили в Сеть.

Ключевые характеристики флагманского Samsung Galaxy Note 10 были раскрыты задолго до анонса устройства, но особенности его дизайна оставались неизвестны. Сегодня авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал серию качественных рендеров, которые продемонстрировали внешний вид будущей новинки и опровергли ряд предыдущих слухов о дизайне смартфона.

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По данным источника, Samsung оснастит новинку отверстием для одинарной селфи-камеры, расположенным по центру верхней части матрицы. Диагональ изогнутого по краям дисплея с тонкими рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев составит 6,3 дюйма.

Предположительно вендор оснастит Note10 панелью Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+ и разрешением 3040x1440 пикселей. На стеклянной задней крышке расположится ориентированный вертикально модуль тройной основной камеры.

На нижнем торце смартфона находятся решётка динамика, порт USB Type-C и гнездо для стилуса S Pen. Лоток SIM-карты разместился на верхней грани рядом с дополнительным микрофоном. 3,5-мм аудиоразъёма аппарат не получит — по слухам, Samsung планирует отказаться от этого гнезда и в последующих ревизиях гаджетов.

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Список предполагаемых спецификаций будущей новинки включает процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона), до 12 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie из коробки. Аппарату приписывают габариты 162,6 х 77,4 х 7,9 мм и отсутствие выделенной кнопки для запуска голосового ассистента Bixby.

По слухам, Samsung также представит и продвинутую версию гаджета под названием Galaxy Note10 Pro с 6,75-дюймовым дисплеем, камерой с четырьмя сенсорами, накопителем UFS 3.0 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Официальная дата анонса Samsung Galaxy Note10 не объявлена.

Напомним, ранее сообщалось, что у Galaxy Note 10 не будет кнопок и гнезда для наушников.

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