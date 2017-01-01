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Очки не нужны: Созданы контактные линзы с двукратным зумом

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Чтобы включить режим - достаточно два раза моргнуть.
Контактные линзы могут "включать" двукратное оптическое приближение
Контактные линзы могут "включать" двукратное оптическое приближение
freepik.com

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы с двукратным оптическим приближением. Их особенность в том, что пользователь может самостоятельно управлять масштабированием с помощью глаз. Чтобы увидеть информацию вдалеке, нужно просто дважды моргнуть.

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Новые контактные линзы способны менять фокусное расстояние по специальной команде — нужно быстро моргнуть два раза. Чтобы добиться такого результата, учёные измерили электроокулографические сигналы, генерируемые глазами при совершении определённых движений. Затем они создали мягкую биомиметическую линзу, способную реагировать на электрические импульсы. Получив соответствующий сигнал, она меняет фокусное расстояние, позволяя пользователю лучше видеть объекты вдалеке.

Исследователи полагают, что в будущем их разработка может применяться в протезах, умных очках и робототехнике с дистанционным управлением. 

Напомним, ранее сообщалось, что Google создает умные контактные линзы с питанием от солнца.

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Теги: контактные линзы
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