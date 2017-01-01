Хакеры украли данные у целой страны

Данные налоговой инспекции Болгарии выкрали хакеры.

Утечки пользовательских данных происходят нередко: хакеры то и дело взламывают аккаунты социальных сетей и даже банковские базы данных. Но недавний инцидент может войти в историю своим рекордным масштабом: в сеть утекла персональная информация практически всех жителей европейской страны.

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Болгарская Комиссия по защите персональных данных сообщила о начале расследования хакерской атаки на базу данных налоговой инспекции. Всего злоумышленникам удалось похитить данные пяти миллионов жителей — фактически всего трудоспособного населения страны, в которой проживает около 7 миллионов человек. Хотя миру известны и более масштабные утечки информации, это первый случай, когда в открытый доступ попали данные жителей целого государства. Примечательно, что годом ранее была зафиксирована схожая атака на сайт правительства, но виновные не были найдены.

«Подобные инциденты не должны происходить в государственном учреждении. Похоже, что это не требовало огромных усилий, и, вероятно, это личные данные почти всех болгарских граждан», отметила Десислава Крустева, болгарский юрист по вопросам конфиденциальности и защиты данных.

По данным информационного агентства CNN, местной полицией уже арестован 20-летний подозреваемый, работающий в сфере обеспечения кибербезопасности. В ходе следствия у него были изъяты смартфоны, компьютеры и внешние накопители. Если подозрения подтвердятся, хакеру грозит до восьми лет лишения свободы. Представители налогового ведомства от комментариев журналистам отказались.

Напомним, ранее сообщалось, что программист украл личные данные почти у целой страны.