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Xiaomi покажет игрофон Black Shark 2 Pro в конце июля

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Презентация намечена на 30 июля.
Black Shark 2 Pro
Black Shark 2 Pro
GSMArena

Компания Xiaomi обнародовала тизер-изображение, говорящее о том, что в конце текущего месяца дебютирует смартфон Black Shark 2 Pro для любителей игр.

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Игрофон Xiaomi Black Shark 2, напомним, был представлен в марте нынешнего года. Аппарат оснащён процессором Snapdragon 855 и 6,39-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. Объём оперативной памяти составляет 6, 8 или 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт. Имеется двойная камера с датчиками на 48 млн и 12 млн пикселей.

Готовящийся к выпуску аппарат Black Shark 2 Pro, как отмечают сетевые источники, получит новейший чип Snapdragon 855 Plus. Он отличается от обычной версии Snapdragon 855 увеличенными рабочими частотами. Так, максимальная тактовая частота вычислительных ядер повышена с 2,84 ГГц до 2,96 ГГц, а частота графического блока — с 585 МГц до 672 МГц.

Тизер презентации Black Shark 2 Pro
Тизер презентации Black Shark 2 Pro
GSMArena

Прочие технические характеристики смартфон Black Shark 2 Pro, вероятнее всего, унаследует у оригинальной версии. Анонс игрофона состоится 30 июля.

Добавим, что Xiaomi является одним из крупнейших в мире поставщиков смартфонов. В первом квартале текущего года, по данным самой компании, было отгружено 27,9 млн «умных» сотовых аппаратов Xiaomi. 

Напомним, ранее сообщалось, что были названы смартфоны с самой быстрой зарядкой.

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Теги: Xiaomi, Black Shark
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