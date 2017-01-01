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Недоступно для роботов: Создана библиотека изображений-обманок

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Искусственный интеллект можно обмануть простыми картинками, которые распознает только человек.
Роботов можно обмануть изображением
Роботов можно обмануть изображением
pinterest.com

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются. Крупнейшая из таких открытых библиотек ImageNet включает более 14 миллионов аннотированных изображений, разделенных по более чем 20 тысячам категорий.

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Недавно их список пополнился еще одной — группой ImageNet-A, содержащей фотографии, на которых ошибаются даже самые совершенные алгоритмы ИИ. Новый датасет исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили в статье, опубликованной в онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.Org. По сообщению авторов, набор содержит около 7500 обычных снимков, при распознавании которых нейросети ошибаются в 98 случаях из 100.

Некоторые примеры ImageNet-A: черным показаны правильные ответы, красным — результаты распознавания популярными алгоритмами
Некоторые примеры ImageNet-A: черным показаны правильные ответы, красным — результаты распознавания популярными алгоритмами
Hendrycks

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В самом деле, по мере все большего распространения систем машинного зрения все большую опасность приобретают технологии нарушения их работы. Показано, что даже сравнительно небольшой — с точки зрения наших глаз — манипуляцией с картинкой можно сбить с толку даже самый совершенный ИИ, организовав «состязательную атаку» (adversarial attack) на его алгоритмы.

Однако набор ImageNet-A показывает, что подобные изображения могут получаться и без чьего-либо запланированного вмешательства, случайным образом — сами по себе. Следовательно, любое машинное зрение, которому мы собираемся доверить человеческие жизни, должно справляться с появлением таких образов. Именно для этого и появился новый датасет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как наше восприятие изображения зависит от местоположения.

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Теги: изображение, искусственный интеллект
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