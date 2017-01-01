NASA испытало робота-скалолаза в Долине Смерти

Робот самостоятельно принимал решения.

Роботы, предназначенные для исследований поверхности других планет и космических тел, такие, как небезызвестный марсоход Curiosity, отлично справляются со своей работой, передвигаясь по относительно ровной поверхности. Однако, у таких роботов нет никакой возможности исследовать труднодоступные места в которых могут находиться достаточно интересные с научной точки зрения вещи. Для исследований именно таких труднодоступных мест специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) разработали в свое время робота-скалолаза LEMUR (Limbed Excursion Mechanical Utility Robot), робота, который изначально задумывался, как робот-ремонтник, способный выполнять работы на наружной стороне Международной космической станции. К сожалению, этот интересный проект был закрыт, но в самом его конце специалисты НАСА провели полевые испытания этого робота на крутых "берегах" каньона Долины Смерти, расположенной в пустыне Мохаве в Калифорнии, США.

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Система управления робота LEMUR, построенная на базе искусственного интеллекта, самостоятельно выбирает маршрут и места, в которых наиболее надежно закрепятся конечности робота, имеющие 16 "пальцев" в общей сложности, покрытых сотнями крошечных "рыболовных крючков". Остальные научные инструменты робота LEMUR осматривали скалы во время подъема в поисках следов древних окаменелостей. Робот LEMUR отлично справился с задачей подъема по почти вертикальной каменной стене, найдя в это время окаменелые шары морских водорослей, которые жили в водах древнего океана. Возраст этих окаменелостей составляет приблизительно 500 миллионов лет и эта находка служит доказательством способностей робота LEMUR к обнаружению следов жизни, что является сейчас одной из главных задач машин, исследующих другие планеты Солнечной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA будут разрабатывать беспилотные автомобили.