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В Сахаре испытали автономные марсоходы

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Сахара похожа на поверхность Марса.
Марсоходы в Сахаре
Марсоходы в Сахаре
ESA

В пустыне Сахара в Марокко прошли испытания автономные марсианские аппараты — под руководством более чем 40 инженеров. Тестирование было организовано немецким центром DFKI Robotics Innovation Centre; роботы были разработаны для тестов автономной навигации и других космических технологий, которые могут быть использованы в будущих межпланетных миссиях.

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Испытания проходили на северном краю Сахары. Полевые тесты начались с того, что дрон Европейского космического агентства (ESA) совершил облет территории и составил цифровую топографическую карту. По словам специалистов, это — вместе с данными, полученными роверами, — позволит проверить алгоритмы ESA.

Отмечается, что в ходе тестов алгоритмы компьютерного зрения, участвующие в навигации роверов, с трудом справлялись с ориентированием среди песчаных дюн. Дело в том, что песчаные дюны в целом сильно внешне похожи между собой, а навигация роверов была основана как раз на различении особенностей местностей.

Марсоходы в Сахаре
Марсоходы в Сахаре
ESA

Как указывается, один из роверов — SherpaTT — проехал в автономном режиме 1,3 километра и сумел даже отправить сообщение главному аппарату, когда обнаружил необычные камни и собирался сделать снимки.

Дальнейшим этапом программы, как сообщается, станет орбитальная демонстрационная миссия, которая должна будет состояться в 2023 году.

В Сахаре испытали автономные марсоходы
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Напомним, ранее NASA показало проекты марсианского жилья.

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Теги: Сахара, марсоход
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