NASA показало проекты марсианского жилья

Варианты выбирали на конкурсной основе.

NASA запустила конкурс 3D-Printed Habitat Challenge в 2015 году, чтобы найти подходящее искусственное жилье для первой волны жителей Марса, и теперь агентство сузило число финалистов до пяти. Всего команд было 18.

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Как сообщает TechCrunch, работы оценивались с использованием специализированного программного обеспечения. Другими словами, нужно было не просто представить приятный на вид концепт — нужно было убедиться, что толщина стен, отопление, герметизация и другие элементы среды обитания могут фактически выдерживать суровые условия марсианской среды.

Пять команд разделили денежный приз в 100 000 долларов, выделенных на этот этап соревнований, причем две лучшие команды взяли домой 20 957,95 долларов каждая. Одна из лучших команд Zopherus из Арканзаса представила среду обитания, построенную на движущихся 3D-принтерах, которые могут развертывать марсоходы для извлечения местных материалов для строительства.

Team Zopherus - Phase 3 Level 1 of NASA’s 3D-Printed Hab... 0:00 / 04:51

AI. SpaceFactory из Нью-Йорка спроектировала цилиндрическое жилье для максимального использования пространства.

AI SpaceFactory - MARSHA - Our Vertical Martian Future 0:00 / 05:01

Команда Kahn-Yates из Джексона, штат Миссисипи, занявшая третье место, показала проект с прозрачными точками, через которые проходит свет. Также он может противостоять мощным пылевым бурям Марса.

Kahn Yates - Phase 3 Level 1 of NASA’s 3D-Printed Habita... 0:00 / 04:36

SEArch+/Apis Cor из Нью-Йорка построила жилье, позволяющее свету входить, но обеспечивающее также сильную защиту от излучения.

SEArch+Apis Cor - Phase 3 Level 1 of NASA’s 3D-Printed H... 0:00 / 05:13

Наконец, команда Северо-Западного университета из Иллинойса создала проект, который обладает сферическое оболочкой с наружным параболическим куполом. Его также проще всего строить.

Northwestern University - Phase 3 Level 1 of NASA’s 3D-P... 0:00 / 05:01

Теперь командам предстоит проверить свои идеи, построив уменьшенные в три раза версии при помощи 3D-печати — автономно.