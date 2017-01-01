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В центре SpaceX произошел пожар

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В этом центре разрабатывают Starship.
Пожар в центре
Пожар в центре
Twitter.com

В СМИ появились сообщения о пожаре, происшедшем в понедельник на объекте компании SpaceX во Флориде, где занимаются разработкой космического корабля нового поколения Starship.

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Это один из двух центров SpaceX, находящихся в Техасе и во Флориде, где занимаются созданием космического корабля Starship, предназначенного для многократного использования, который поможет компании осуществить поставленную задачу колонизации Марса.

«Сегодня днём ​​на объекте SpaceX в Какао (штат Флорида) произошёл небольшой пожар, — пояснила SpaceX в заявлении, направленном ресурсу TechCrunch. — Пожар был локализован морским контейнером на месте и потушен благодаря департаменту пожарной охраны Какао, команда которого прибыла в течение нескольких минут. В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время расследуются причины его возникновения».

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.

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Теги: SpaceX, пожар
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