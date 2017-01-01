Неанонсированный Meizu 16s Pro с тройной камерой появился в Сети

Смартфон доступен для предзаказа.

В этом году Meizu так и не показала Pro-версию своего флагманского смартфона Meizu 16s. Но, судя по последним утечкам, мы всё-таки увидим Meizu 16s Pro, и дизайн этой новинки почти не будет отличаться от оригинального Meizu 16s.

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Судя по появившемуся в листинге одного из крупнейших онлайн-магазинов Китая смартфону Meizu 16s Pro, этот аппарат получит только одно внешнее отличие от Meizu 16s. Им станет дополнительная камера на тыльной панели. И мы предполагаем, что ей окажется суперширокоугольная камера.

Кроме того, мы видим, что Meizu 16s Pro сохранит используемый в обычном смартфоне симметричный безрамочный дизайн лицевой панели. У его экрана нет никаких отверстий и вырезов, а фронтальная камера, как и у Meizu 16s, чудом помещается на ультратонкой верхней рамке аппарата. На тыльной панели новинки предсказуемо нет сканера отпечатков пальцев, и мы практически уверены, что он встроен в дисплей смартфона.

В листинге магазина говорится о том, что приём предзаказов на Meizu 16s Pro начался ещё 3 июля, а его продажи стартуют в начале августа. Что касается характеристик смартфона, то магазин указывает лишь на использование в нём флагманского чипсета Snapdragon 855.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu пообещала скоро выпустить операционку Flyme 8.