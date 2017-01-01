Флагман Meizu 16s Plus появился на фотографиях

Датчик отпечатков пальцев будет встроен в экран.

Этой весной китайская компания Meizu представит два флагманских смартфона на процессоре Qualcomm Snapdragon 855, но без поддержки мобильных сетей пятого поколения. Старшая модель будет называться Meizu 16s Plus. Она впервые засветилась на «живых» фотографиях.

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Смартфон оснастят 6.76-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p по узкой стороне. Матрица будет выполнена по технологии Super AMOLED. На фотографиях, которые попали в сеть, в первую очередь в глаза бросаются очень тонкие рамки вверху и внизу фронтальной панели смартфона. По словам производителя, они будут на 1.5 мм тоньше по сравнению с Meizu 16th.

Из характеристик еще можно выделить встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор, защитное стекло Gorilla Glass 6 от Corning, аккумуляторную батарею емкостью 3600 мАч и даже чип NFC.

Согласно эскизным изображениям, на тыльной панели расположится тройная основная камера в вертикальной компоновке. Если верить китайским инсайдерам, в главном модуле будут применяться датчик изображения Sony IMX586 с 48-мегапиксельным разрешением и система оптической стабилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu выпустит игровой турбо-смартфон.

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