Новая Windows 10 будет быстрее и надежнее

Обновление может выйти уже в этом году.

После проблем с осенним обновлением Windows 10 в 2018 году, Microsoft только ленивый не пнул со словами о том, что ей надо бы заняться надежностью и производительностью своей операционной системы. И компания вроде как взялась за исправление собственных ошибок.

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Последние несколько недель некоторые участники программы Windows Insider получают тестовые сборки Windows 10, которая будет представлена массам лишь в 2020 году. Но пока компания рассылает эту версию ОС, что происходит с загадочной сборкой Windows 10 19H2?

Microsoft наконец-то выпустила первую сборку на основе этой версии и заявила, что она не будет похожа на предыдущие и будет сосредоточена исключительно на повышении производительности.

Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года. Выходит, что и на улице любителей Windows надвигается праздник, так как Microsoft прислушалась к мольбам пользователей и принялась следить за качеством обновлений собственной операционной системы. За счет этого ближайшее обновление может стать самой быстрой версией Windows 10 за все время ее существования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype обнаружили серьезную уязвимость, которую нельзя исправить.

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