В Skype обнаружили серьезную уязвимость, которую нельзя исправить

В Microsoft решили полностью поменять программу.

Недавно выявленная уязвимость в Skype, позволяющая злоумышленнику получить повышенные привилегии на компьютере жертвы, не будет исправлена в сколько-нибудь ближайшем будущем. Проблема требует серьезной ревизии программного кода одного из ключевых компонентов мессенджера.

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Уязвимость, которую еще осенью 2017 г. обнаружил эксперт по безопасности Штефан Кантак, позволяет злоумышленнику модифицировать установщик обновлений Skype и внедрить в них вредоносную DLL-библиотеку. У злоумышленника есть возможность загрузить вредоносную DLL во временную папку, доступную пользователю, и присвоить ей имя существующей библиотеки, которую может модифицировать любой пользователь с минимальными привилегиями в системе, - например, UXTheme.dll.

По мнению Кантака, проблема не ограничивается Windows, - версии Skype под Mac OS и Linux также уязвимы.

По словам эксперта, информация о баге была передана в Microsoft еще в сентябре 2017 г., но в ближайшем будущем выхода патча ожидать не приходится: проблема требует серьезного пересмотра кода.

По данным Катнака, сейчас в Microsoft ведется разработка нового клиента Skype, в котором данная уязвимость будет отсутствовать.