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Срочно обновляться: В Windows обнаружили серьезную уязвимость

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Вирус BlueKeep угрожает компьютерам.
Вирус атакует старые версии операционки
Вирус атакует старые версии операционки
overclockers.ru

Уже много дней по сети разгуливает вирус BlueKeep, и сегодня агентство кибербезопасности США заявило, что всем, кто использует от Windows 2000 до Windows 7, нужно срочно запустить обновление. Эта уязвимость даёт возможность её создателям запускать на компьютере удаленный код, который приводит к полной потере данных. 

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Как минимум миллион компьютеров могут быть заражены этой уязвимостью. При этом, это не обычный вирус, а настоящий "червь", позволяющий при заражении одного устройства заразить и все остальные сразу же.

Настоятельно советуют обновить ваше устройство до Windows 8 или Windows 10, так как там это заражение уже устранено и опасности не несёт. Ранее Microsoft сообщала, что в руках у хакеров есть все нужные им эксплойты, что позволит атаковать любой компьютер с устаревшей версией Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype обнаружили серьезную уязвимость, которую нельзя исправить.

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Теги: Windows, вирус
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