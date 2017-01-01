Срочно обновляться: В Windows обнаружили серьезную уязвимость

Вирус BlueKeep угрожает компьютерам.

Уже много дней по сети разгуливает вирус BlueKeep, и сегодня агентство кибербезопасности США заявило, что всем, кто использует от Windows 2000 до Windows 7, нужно срочно запустить обновление. Эта уязвимость даёт возможность её создателям запускать на компьютере удаленный код, который приводит к полной потере данных.

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Как минимум миллион компьютеров могут быть заражены этой уязвимостью. При этом, это не обычный вирус, а настоящий "червь", позволяющий при заражении одного устройства заразить и все остальные сразу же.

Настоятельно советуют обновить ваше устройство до Windows 8 или Windows 10, так как там это заражение уже устранено и опасности не несёт. Ранее Microsoft сообщала, что в руках у хакеров есть все нужные им эксплойты, что позволит атаковать любой компьютер с устаревшей версией Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что в Skype обнаружили серьезную уязвимость, которую нельзя исправить.

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