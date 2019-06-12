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Производство iPhone могут перенести из Китая в другие страны

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Компания Foxconn заверила, что мощностей достаточно.
Производство могут перенести
Производство могут перенести
nikkei.com

В связи с эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином возникли опасения, что производимые в Китае для рынка США смартфоны iPhone могут вырасти в цене из-за повышения пошлин.

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Но контрактный производитель Foxconn заверил, что этого не случится, так как у него имеется достаточно производственных мощностей в других странах, на которых можно было бы осуществлять сборку смартфонов для американского потребителя.

Hon Hai, также известный как Foxconn, является самым важным производственным партнёром Apple. Он будет полностью поддерживать компанию из Купертино, если у неё появится необходимость скорректировать своё производство из-за растущих торговых разногласий между США и Китаем, заявил во вторник на проходившем в Тайбэе брифинге для инвесторов кандидат в члены совета директоров и глава подразделения по выпуску полупроводников Foxconn Лю Юнг-ваy (Liu Young-way).

«Двадцать пять процентов наших производственных мощностей находятся за пределами Китая, и у нас достаточно мощностей, чтобы удовлетворить заявки Apple для рынка США», — сообщил Лю Юнг-ваy.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple переносит производство iPhone в Индию.

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Теги: iPhone, Foxconn
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.06.2019, 10:28
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Производство айфонов нужно срочно перенести в карпаты! Всем известно что карпатские рагули лучшие работники в мире!
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