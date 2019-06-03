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Xiaomi показала телефон со спрятанной в экран камерой

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Камера имеет разрешение 20 Мп.
Демонстрация подэкранной камеры
Демонстрация подэкранной камеры
Скриншот видео

Видео опубликовал президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin). По его словам, демонстрационный аппарат представляет собой специальную версию Xiaomi Mi 9, а снято видео было ещё в мае.

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Известно, что подэкранная камера имеет разрешение 20 Мп. Других подробностей пока нет.

Учитывая демонстрации, можно ожидать, что смартфоны с подобной реализацией фронтальной камеры появятся на рынке уже в этом году и различные вырезы, отверстия и выезжающие модули останутся в прошлом.

Напомним, ранее Xiaomi показала сверхбыструю зарядку.

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Теги: Xiaomi, Xiaomi Mi 9, камера, видео
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Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 13:05
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