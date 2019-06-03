Xiaomi показала телефон со спрятанной в экран камерой

Камера имеет разрешение 20 Мп.

Видео опубликовал президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin). По его словам, демонстрационный аппарат представляет собой специальную версию Xiaomi Mi 9, а снято видео было ещё в мае.

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Известно, что подэкранная камера имеет разрешение 20 Мп. Других подробностей пока нет.

Учитывая демонстрации, можно ожидать, что смартфоны с подобной реализацией фронтальной камеры появятся на рынке уже в этом году и различные вырезы, отверстия и выезжающие модули останутся в прошлом.

Напомним, ранее Xiaomi показала сверхбыструю зарядку.

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