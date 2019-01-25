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Директор Xiaomi показал прочность Redmi Note 7 при помощи ножа

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Он просто нарезал на телефоне фрукты.
Директор Xiaomi показал прочность Redmi Note 7 при помощи ножа

Напомним, руководителем недавно ставшего самостоятельным бренда Redmi является Лю Вейбинг (Lu Weibing), которые ранее возглавлял компанию Gionee.

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Ранее он уже принимал участие в видеороликах, в которых смартфон Redmi Note 7 испытывали на прочность самыми разными способами: разбивали его экраном грецкие орехи, спускали по лестнице в металлическом ведре, а также пытались использовать их для катания на роликах.

В очередном видеоролике Redmi Note 7 используют в качестве разделочной доски, причем на экране смартфона не просто разрезают фрукты, а делают это довольно агрессивными рубящими движениями. Несложно догадаться, что и в этот раз смартфон не дал слабину, оставшись в полностью идеальном состоянии.

Директор Xiaomi показал прочность Redmi Note 7 при помощ...
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Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.

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Теги: Xiaomi, Redmi Note 7, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Андрей    25.01.2019, 17:44
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Андрей
Тю, НИ О ЧЁМ! просто ударил по экрану ножом... причем результат не показал!... а были бы режущие движения - точно экран был бы в царапинах!
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