Директор Xiaomi показал прочность Redmi Note 7 при помощи ножа
Напомним, руководителем недавно ставшего самостоятельным бренда Redmi является Лю Вейбинг (Lu Weibing), которые ранее возглавлял компанию Gionee.
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Ранее он уже принимал участие в видеороликах, в которых смартфон Redmi Note 7 испытывали на прочность самыми разными способами: разбивали его экраном грецкие орехи, спускали по лестнице в металлическом ведре, а также пытались использовать их для катания на роликах.
В очередном видеоролике Redmi Note 7 используют в качестве разделочной доски, причем на экране смартфона не просто разрезают фрукты, а делают это довольно агрессивными рубящими движениями. Несложно догадаться, что и в этот раз смартфон не дал слабину, оставшись в полностью идеальном состоянии.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 Мп.
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