Microsoft запустит сервис подписок на игры для ПК

Microsoft объявила, что популярный консольный сервис Xbox Game Pass станет доступен владельцам ПК.

Xbox Game Pass был запущен два года назад на Xbox One. Схема работы на ПК останется той же, что и на консоли: вы оплачиваете ежемесячную подписку, а взамен получаете доступ к обширной библиотеке игр. Каждый месяц список доступных по программе проектов пополняется.

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Когда сервис появится на ПК, он предоставит неограниченный доступ к более чем 100 играм для Windows 10, а общая библиотека Xbox Game Pass будет включать в себя проекты от более чем 75 партнеров, среди которых Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA и многие другие. «Кроме того, все подписчики сервиса смогут воспользоваться эксклюзивными скидками на игры и дополнения из каталога Xbox Game Pass, а также получать все новые проекты Xbox Game Studios сразу в день релиза», — говорится в заявлении компании.

Вторая отличная новость касается релиза проектов Microsoft в Steam. В будущем более 20 игр от Xbox Game Studios поступят в продажу не только в Microsoft Store, но и в Steam, в том числе Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Age of Empires I, II и III: Definitive Edition. «Со временем команда Xbox расширит количество магазинов, в которых будут доступны проекты внутренних студий компании, ведь будущее гейминга — мир без ограничений, где любой пользователь сможет проходить любимые игры на любом доступном устройстве, а сам игрок всегда находится в центре событий», — добавляет корпорация.

Подробнее о ПК-версии Xbox Game Pass Microsoft расскажет во время брифинга Xbox, который пройдёт 9 июня в 23:00 по московскому времени в рамках выставки E3 2019.

Напомним, ранее сообщалось, что из Windows 10 исчезнет безопасное извлечение флешек.

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