Microsoft запустит сервис подписок на игры для ПК
Xbox Game Pass был запущен два года назад на Xbox One. Схема работы на ПК останется той же, что и на консоли: вы оплачиваете ежемесячную подписку, а взамен получаете доступ к обширной библиотеке игр. Каждый месяц список доступных по программе проектов пополняется.
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Когда сервис появится на ПК, он предоставит неограниченный доступ к более чем 100 играм для Windows 10, а общая библиотека Xbox Game Pass будет включать в себя проекты от более чем 75 партнеров, среди которых Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA и многие другие. «Кроме того, все подписчики сервиса смогут воспользоваться эксклюзивными скидками на игры и дополнения из каталога Xbox Game Pass, а также получать все новые проекты Xbox Game Studios сразу в день релиза», — говорится в заявлении компании.
Вторая отличная новость касается релиза проектов Microsoft в Steam. В будущем более 20 игр от Xbox Game Studios поступят в продажу не только в Microsoft Store, но и в Steam, в том числе Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, Age of Empires I, II и III: Definitive Edition. «Со временем команда Xbox расширит количество магазинов, в которых будут доступны проекты внутренних студий компании, ведь будущее гейминга — мир без ограничений, где любой пользователь сможет проходить любимые игры на любом доступном устройстве, а сам игрок всегда находится в центре событий», — добавляет корпорация.
Подробнее о ПК-версии Xbox Game Pass Microsoft расскажет во время брифинга Xbox, который пройдёт 9 июня в 23:00 по московскому времени в рамках выставки E3 2019.
Напомним, ранее сообщалось, что из Windows 10 исчезнет безопасное извлечение флешек.
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