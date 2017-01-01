В США создают аэротакси на водороде

Аэротакси хотят запустить к концу 2020 года.

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai. Как пишет Aviation Week, компания уже собрала первый летный прототип аппарата, сертификацию которого по стандартам Федерального управления гражданской авиации США планируется завершить до конца 2020 года.

Большинство современных проектов аэротакси предусматривают создание электрических летательных аппаратов, двигатели и бортовое оборудование которых работали бы от аккумуляторов. Такие аэротакси считаются экологичными, однако они имеют относительно небольшую продолжительность полета на полном заряде батарей.

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Для увеличения продолжительности полета некоторые разработчики решили сделать свои аэротакси гибридными. В этом случае на борту аппаратов будут установлены небольшие двигатели внутреннего сгорания, соединенные с генераторами. В полете последние будут питать электромоторы и заряжать аккумуляторы.

Разработчики из Alaka’i Technologies утверждают, что использование только лишь водородных топливных элементов позволяет создать аэротакси с достаточно большой продолжительностью полета. Согласно проекту, Skai способно на вертикальные взлет и посадку.

Согласно проекту, продолжительность полета Skai составит четыре часа, а дальность полета на одной заправке — 644 километров. Заправка летательного аппарата водородом будет занимать всего десять минут. При использовании дополнительных топливных баков продолжительность полета может быть увеличена до десяти часов. Аэротакси сможет выполнять полет на скорости до 190 километров в час.

Аэротакси Skai выполнено по схеме гексакоптера и рассчитано на перевозку пяти пассажиров в беспилотной конфигурации или четырех — в пилотируемой. Грузоподъемность аппарата составляет 454 килограмма. На случай отказа моторов или энергетической водородной установки аэротакси оснащено парашютом.

Когда планируется начать летные испытания аэротакси Skai, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus провел испытания аэротакси.

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