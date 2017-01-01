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Boeing испытала автономный самолета для службы аэротакси

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Подобный самолет будет работать в Uber.
Испытание самолета
Испытание самолета
CNBC

Авиастроительная корпорация Boeing сделала еще один шаг к реализации планов по созданию аппаратов для сервиса аэротакси Uber, осуществив первый успешный испытательный полет автономного пассажирского летательного аппарата (passenger air vehicle, PAV).

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Корпорация опубликовала видеозапись испытательного полёта, демонстрирующую взлет летательного аппарата, который завис на короткое время, прежде чем совершить контролируемую посадку. Тестовый полёт, прошедший в Манассасе (Виргиния), длился недолго и не включал горизонтальное перемещение вперед.

Прототип пассажирского летательного аппарата, предназначенного для передвижения в городских условиях, питается от батареи и имеет дальность полета 50 миль (80 км).

Напомним, ранее Airbus провел испытания аэротакси.

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Теги: Boeing, аэротакси
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