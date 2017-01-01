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В ракету Союз при старте попала молния

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Это не помешало успешному запуску.
Момент попадания молнии
Момент попадания молнии
Скриншот видео

В понедельник утром с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником Глонасс-М.

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В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта. При этом источники Интерфакса в ракетно-космической космической отрасли подтвердили, что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

“Все системы отработали штатно, никаких проблем не было“, - сказал источник.

Напомним, ранее сообщалось, что создана ракета с напечатанным на 3D-принтере двигателе.

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Теги: ракета, молния, видео
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