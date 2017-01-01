Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нейросеть научили рисовать лицо по голосу

Комментариев: 0
Искусственный интеллект распознает голос и может предугадать, как выглядит его носитель.
Нейросеть распознает голос и рисует лицо
Нейросеть распознает голос и рисует лицо
https://arxiv.org

Американские разработчики представили нейросетевую модель Speech2Face. Обученная на нескольких миллионах видео, эта модель умеет воссоздавать по спектрограмме речи человека примерное изображение его лица, основываясь на трех основных параметрах: поле, расе и возрасте. Описание алгоритма и результаты его работы доступны в препринте, опубликованном на arXiv.org.

Читай также: Нейросеть научилась делать реалистичные фото по простым рисункам

По голосу человека можно с разной точностью определить некоторые его особенности: легко можно определить пол, чуть сложнее (но все равно возможно) — возраст, а наличие акцента дает общее представление о национальности. В результате этого можно примерно представить, как выглядит человек, но это представление не будет достаточно точным.

Ученые из Массачусетского технологического института при участии Тэхёна О (Tae-Hyun Oh) решили проверить, можно ли точно восстановить внешность человека по его голосу с помощью машинного обучения. Для обучения нейросети они использовали датасет AVSpeech, состоящий из более миллиона коротких видео более ста тысяч разных людей: каждое видео в базе данных разделено на аудио- и видеодорожку. Архитектура натренированной нейросети устроена следующим образом. Сначала предварительно натренированный алгоритм VGG-Face (ранее его использовали для создания модели, которая умеет определять сексуальную ориентацию человека — при условии ее бинарности) использует особенности лица человека из кадра на видео для создания изображения лица человека в анфас с нейтральным выражением лица. Другая часть алгоритма воссоздает из аудиодорожки использованного видео (небольшого фрагмента — от 3 до 6 секунд) спектрограмму речи и, используя результаты из параллельной нейросети, генерирующей изображение лица, дает на выход примерное изображение лица человека, который разговаривает на видео.

Читай также: Нейросеть от NVIDIA смогла вернуть отсутствующие детали на фото

Точность разработанного алгоритма оценили по трем демографическим показателям: ученые сравнили пол, примерный возраст и расу оригинального изображения человека из видео и изображения, восстановленного на основе голоса. Несмотря на то, что авторам удалось добиться успехов в восстановлении изображений некоторых людей по видео, объективные метрики показывают несовершенство разработанной модели. В частности, модель хорошо угадывает пол человека, но редко может определить возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего «рисует» людей с европеоидной и азиатской внешностью. Последнее разработчики объясняют неравномерным распределением рас в обучающей выборке. 

Исследователи отметили, что целью их работы не было точное восстановление внешности человека по его голосу; сосредоточились они именно на выделении и точности некоторых важных параметров: пола, возраста и этнической принадлежности. Именно поэтому точно показать по голосу, как выглядит человек, пока что нельзя: при этом определенных параметров хватит для того, чтобы создавать, к примеру, анимационные аватары человека по его голосу. Также ученые отмечают, что их работа носит также исследовательскую пользу: генерация целых лиц на основе голоса поможет лучше изучить корреляцию с внешностью.

Напомним, ранее нейросеть научилась превращать мысли в слова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: нейросеть, лицо, голос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь