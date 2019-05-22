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В США создают лазер для уничтожения российских ракет

Комментариев: 11
Компания Raytheon показала видео с прототипом такого оружия.
Прототип оружия
Прототип оружия
Скриншот видео

Обеспокоенные разработкой гиперзвукового оружия потенциальными противниками, в числе которых американцы называют Россию и Китай, инженеры Raytheon вплотную работают над созданием средств защиты от подобных ракет. Наиболее перспективным направлением считаются лазерные системы, которые позволят, как считают в корпорации, быстро и легко сбивать ядерные ракеты буквально за копейки.

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В перспективе это приведёт к тому, полагают американцы, что Россия и Китай приостановят разработки дорогостоящего гиперзвукового оружия, потому что в этом не будет никакого экономического смысла. Правда, у этой концепции есть пара проблем. Мощности лазерных установок пока хватает лишь на то, чтобы сбить беспилотник. Чтобы остановить крылатую или баллистическую ракету, летящую в несколько раз быстрее звука, понадобится куда больше энергии.

Вдобавок потребуется разработать соответствующую оптическую систему и сконструировать машину, способную перемещать всё это оборудование. Ещё один нюанс — лазерный луч бьёт исключительно по прямой траектории, поэтому такая система работоспособна исключительно в пределах прямой видимости. Эту проблему планируется решить путём размещения лазерной системы в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что для военных США создали оружие направленной энергии.

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Теги: США, ракеты, лазер, видео
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 13:59
Оценка:  0
гость
Мокшанцы, судя по новостям, у вас снова какая-то пи...да с СуперПуперДжетом?!
Летайте чаще на SSJ! Хорошая машина! Горит славно и скрепно!
гость  (аноним)  22.05.2019, 13:52
Оценка:  0
гость
Кацапские умники, вы же жопами чувствуете, что доведут пиндосики систему, в натуре доведут! Они бабло на ветер не кидают! Это не ваши мультики про ядреного якутского петуха, из говна и шишек! И вообще ...идите НАХ!!!
Nikolas_Adver    22.05.2019, 14:09
Оценка:  0
Nikolas_Adver
как это не кидают? а где ф-117? а ф-35, которого только в перчатках трогать можно? корабль стелс, который не плавает? а злектомагнитная пушка? да всего дебилизма пендосовского так сразу и не упомнишь. и все у них через жoпу и миллиарды.
гость  (аноним)  22.05.2019, 13:47
Оценка:  0
гость
Уолт Дисней пикчерз. Б-г-г
Но до Пересвета им как раком до Пекина!
Nikolas_Adver    22.05.2019, 13:45
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
так они его уже лет 30 создают, миллиарды вбухали и барбекю на барже сделали эти лазером... еще лет 30 и ...цот млрд-и шашлык научатся жарить)))
гость  (аноним)  22.05.2019, 13:41
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 22.05.2019, 13:13 чтобы мочить кацапскую сволоту!

Если бы американцы передали нам пару-тройку десятков ядерных боеголовок (носители ЯО в Украине есть),
то не надо было тратить кучу бабла на эти приблуды! А Украина, держала бы кацапских бешенных собак, на коротком поводке
Sergey Sergeevic    22.05.2019, 13:32
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
Мечты мечты, как сладки вы =)
COZEL    22.05.2019, 13:31
Оценка:  +1
COZEL
ТРЕПОТНЯ ЭТО ФСЕ
гость  (аноним)  22.05.2019, 13:13
Оценка:  +1
гость
Уверен, наши американские братья, доведут до ума эту систему и разместят ее, в том числе, на территории нашей любимой Украины, чтобы мочить кацапскую сволоту!
COZEL    22.05.2019, 13:29
Оценка:  -2
COZEL
А КАЦАПСКАЯ СВОЛОЧЬ МОЧИЛА НАС, ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, ТЕБЕ ПОФИГ, ТЫ УЖЕ СХРОНЫ НАКОПАЛ ЖЕПОЛИЗ ПИНДОСОВСКИЙ))))))
Kostos    22.05.2019, 13:33
Оценка:  0
Kostos
Ахахаха Судя по аватару - ЖЕПОЛИЗ - эта ТЫЫЫЫЫ
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