В США создают лазер для уничтожения российских ракет

Компания Raytheon показала видео с прототипом такого оружия.

Обеспокоенные разработкой гиперзвукового оружия потенциальными противниками, в числе которых американцы называют Россию и Китай, инженеры Raytheon вплотную работают над созданием средств защиты от подобных ракет. Наиболее перспективным направлением считаются лазерные системы, которые позволят, как считают в корпорации, быстро и легко сбивать ядерные ракеты буквально за копейки.

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В перспективе это приведёт к тому, полагают американцы, что Россия и Китай приостановят разработки дорогостоящего гиперзвукового оружия, потому что в этом не будет никакого экономического смысла. Правда, у этой концепции есть пара проблем. Мощности лазерных установок пока хватает лишь на то, чтобы сбить беспилотник. Чтобы остановить крылатую или баллистическую ракету, летящую в несколько раз быстрее звука, понадобится куда больше энергии.

Вдобавок потребуется разработать соответствующую оптическую систему и сконструировать машину, способную перемещать всё это оборудование. Ещё один нюанс — лазерный луч бьёт исключительно по прямой траектории, поэтому такая система работоспособна исключительно в пределах прямой видимости. Эту проблему планируется решить путём размещения лазерной системы в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что для военных США создали оружие направленной энергии.

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