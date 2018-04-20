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Для военных США создали оружие направленной энергии

Комментариев: 3
Прототип лазерного оружия уже испытали.
Прототип оружия
Прототип оружия
Lockheed Martin

Прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента, заявил SpaceNews новый глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

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"Технология направленной энергии для систем вооружений достигла переломной точки. Сейчас у нас есть прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от угроз летательных беспилотников", — заявил глава исследовательской лаборатории.

Педрейро отметил, что в 2017 году Lockheed Martin на базе Армии США Белые пески, расположенной в южной части штата Нью-Мескико, продемонстрировала работу 30-киловатной лазерной системы ATHENA (Advanced Test High Energy Asset). «Система поражала воздушные цели в полете, вызывая потерю управления и структурный сбой», — добавил руководитель Центра перспективных технологий.

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В Lockheed Martin также работают над использованием лазерных систем для уничтожения баллистических ракет. "Лазеры разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как потенциальное противоракетное оружие для уничтожения баллистических ракет противника на взлете", — сказал Педрейро.

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Теги: США, оружие, Lockheed Martin
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.04.2018, 13:50
Оценка:  0
гость
Цель - керченский мост! А лучше атомные объекты на ордынской территории.
Ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
гость  (аноним)  20.04.2018, 13:48
Оценка:  0
гость
А если по сраным кацапчелам таким девайсом влупить??! ...Не
гость  (аноним)  20.04.2018, 13:45
Оценка:  +1
гость
Дык, ласкаво просимо наших американських братів на кордон з моЦкалями!!!
Данную систему как-то нужно обкатать в реальных боевых условиях.
Мишень - ублюдочный кацапстан! Кацапские генетические выб..лядки хорошо для этого подходят
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