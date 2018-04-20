Для военных США создали оружие направленной энергии

Прототип лазерного оружия уже испытали.

Прогресс в технологии оружия направленной энергии достиг переломного момента, заявил SpaceNews новый глава Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро.

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"Технология направленной энергии для систем вооружений достигла переломной точки. Сейчас у нас есть прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от угроз летательных беспилотников", — заявил глава исследовательской лаборатории.

Педрейро отметил, что в 2017 году Lockheed Martin на базе Армии США Белые пески, расположенной в южной части штата Нью-Мескико, продемонстрировала работу 30-киловатной лазерной системы ATHENA (Advanced Test High Energy Asset). «Система поражала воздушные цели в полете, вызывая потерю управления и структурный сбой», — добавил руководитель Центра перспективных технологий.

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В Lockheed Martin также работают над использованием лазерных систем для уничтожения баллистических ракет. "Лазеры разрабатываются для Агентства противоракетной обороны как потенциальное противоракетное оружие для уничтожения баллистических ракет противника на взлете", — сказал Педрейро.