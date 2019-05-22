NASA выбрало проект марсианского жилья

Такое жилье можно напечатать на 3D-принтере сразу на Марсе.

Аэрокосмическое агентство NASA подвело итоги своего конкурса Mars Habitat Challenge проводившегося с еще 2015 года. В его рамках участникам необходимо было представить лучшие концепции создания марсианских колоний. В финальный этап конкурса, напомним, прошли три команды. Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, представившая свою концепцию жилища MARSHA. Компания представила концепт 15-метровая капсульной базы из биоразлагаемого и перерабатываемого базальтового композита, который можно получить из марсианских ресурсов. Возведение объектов базы подразумевает использование технологии 3D-печати.

Концепт жилья для Марса NASA

Концепция предусматривает адаптируемый дизайн в зависимости от требований участников миссии Mars, для которых NASA и проводила конкурс.

Концепт жилья для Марса NASA

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Нью-Йоркской компании удалось обойти 60 участников конкурса в рамках которого американское аэрокосмическое агентство надеялось почерпнуть для себя идеи разработки надежных космических жилищ, которые могут потребоваться в рамках долгих миссий в дальний космос. Представленный дизайн базы MARSHA был разработан с учетом особенностей марсианской среды, однако в целом концепция предусматривает адаптивность в зависимости от требований к той или иной среде. Единственным условием было создание внутреннего сада, где колонизаторы могли бы гулять, наслаждаясь чистым и свежим воздухом.

Концепт жилья для Марса NASA

Компания создала небольшой прототип из инновационной смеси базальтового волокна и растительного пластика. NASA протестировало материалы на прочность, огнестойкость и защиту от деформаций и пришло к выводу, что данный концепт существенно прочнее и надежнее, чем варианты, представленные другими участниками состязания.

Концепт жилья для Марса NASA

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В отличии от большинства других представленных работ концепт MARSHA предлагает возведение вертикального сооружения с несколькими уровнями. Внутреннее пространство каждого уровня обозначено полом и потолком. В целом современная концепция интерьера и грамотно организованное освещение позволило выделиться этому концепту на фоне остальных.

Концепт жилья для Марса NASA

Основатель и исполнительный директор компании AI SpaceFactory Дэвид Малотт рассказал о том, что основным акцентом в разработке этого концепта было желание создать адаптируемую структуру, способную в течение многих лет выдерживать суровые условия среды на других планетах.

Концепт жилья для Марса NASA

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«Мы разработали эти технологии для космоса, но они способны изменить наше представление о том, как можно было бы строить дома и здесь, на Земле. Используя натуральные, биоразлагаемые растительные материалы мы можем существенно сократить отходы строительной промышленности в виде не перерабатываемого бетона», — прокомментировал Малотт.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской пустыне построили марсианскую базу для детей.

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