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Google выпустила новую версию умных очков за $1000

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Стоимость упала на треть.
Новые умные очки от Google
Новые умные очки от Google
Скриншот видео

Компания Google представила новую версию умных очков, получивших название Google Glass Enterprise Edition 2. Устройство обойдется в $1000, то есть примерно на треть меньше, чем прошлое поколение гаджета. Устройство внешне напоминает обычные очки с небольшим дополнение — линзой и камерой сбоку.

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Очки оборудованы процессором на платформе Qualcomm Snapdragon XR1 с 10-нм 4-ядерным чипом с тактовой частотой 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, 8-Мп камерой, USB Typec-C, Bluetooth 5. Емкость аккумулятора выросла с 570 до 820 мАч, разрешение экрана составляет 640×360 точек. Работают Google Glass Enterprise Edition 2 под управлением Android 8.0 Oreo.

Первая версия Google Glass вышла в 2013 году, в 2015 продукт закрыли. Конкурентом устройства является Microsoft HoloLens 2, однако их возможности и функциональные особенности, как и производительность, заметно отличаются. Как и цена — девайс Microsoft стоит $3,5 тыс.

Новинка Google ориентирована на корпоративный рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.

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Теги: умные очки, Google
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