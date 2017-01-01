Google выпустила новую версию умных очков за $1000

Стоимость упала на треть.

Компания Google представила новую версию умных очков, получивших название Google Glass Enterprise Edition 2. Устройство обойдется в $1000, то есть примерно на треть меньше, чем прошлое поколение гаджета. Устройство внешне напоминает обычные очки с небольшим дополнение — линзой и камерой сбоку.

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Очки оборудованы процессором на платформе Qualcomm Snapdragon XR1 с 10-нм 4-ядерным чипом с тактовой частотой 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, 8-Мп камерой, USB Typec-C, Bluetooth 5. Емкость аккумулятора выросла с 570 до 820 мАч, разрешение экрана составляет 640×360 точек. Работают Google Glass Enterprise Edition 2 под управлением Android 8.0 Oreo.

Первая версия Google Glass вышла в 2013 году, в 2015 продукт закрыли. Конкурентом устройства является Microsoft HoloLens 2, однако их возможности и функциональные особенности, как и производительность, заметно отличаются. Как и цена — девайс Microsoft стоит $3,5 тыс.

Новинка Google ориентирована на корпоративный рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрыл свою соцсеть и запустил новую.

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