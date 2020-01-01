День в истории: 15 апреля - Рождение да Винчи и первый прото-вертолет

В этот день, 15 апреля, произошли такие события.

День рождения Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи smallbay.ru

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci) родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано близ Винчи, неподалеку от Флоренции (Италия). Отец Леонардо был нотариусом, а мать – простой крестьянкой.

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На брак с любимым мать не могла рассчитывать – отец мальчика вскоре женился на богатой и знатной девушке. Леонардо было 3 года, когда отец забрал его к себе, что было вполне в законах того времени. Попытки приобщить сына к семейному делу были безуспешны: Леонардо не интересовали законы общества. Зато были замечены его способности художника – и отец отправил его учиться в лучшую мастерскую Тосканы, к живописцу Андреа дель Верроккьо.



В мастерской художника Леонардо пробыл недолго: одна из совместных работ с учителем показала настолько явное преимущество ученика, что Верроккьо по преданию навсегда забросил кисть.

Сегодня Леонардо известен в первую очередь как художник. Его кисти принадлежат Мадонна Лита, Дама с горностаем, и самая известная в мире картина, непревзойденная Мона Лиза (Джоконда).

Леонардо отдавал живописи не слишком много времени, поэтому количество его работ не так велико. Он изучал природу, стремился охватить принципы реализма, законы восприятия – и вывел живопись на качественно другую ступень. Он не участвовал в теоретических дискуссиях и спорах – он просто творил шедевры… Благодаря Леонардо линия рисунка получила право на размытость, смягчились цветовые контрасты, рисунок и реальность стали ближе, но и таинственнее. И сегодня идет нескончаемый поток посетителей в Лувр, где хранится портрет Джоконды, чтобы взглянуть на бессмертное творение мастера.

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Впрочем, сам мастер считал себя не художником, а ученым и инженером. Его «Витрувианский человек» до сих пор служит идеалом пропорций не только человеческого тела, но и Вселенной в целом. Ему принадлежат изобретения парашюта, велосипеда, прототипа танка, прожектора, катапульты… Множество других инженерных замыслов запечатлены в набросках, рисунках, чертежах и эскизах мастера.

В 1516 году Леонардо по приглашению французского короля поселился в его замке Кло-Люсе, в официальном звании первого королевского художника, инженера и архитектора. За что получал годовую ренту в тысячу экю. Во Франции Леонардо почти не рисовал, но мастерски занимался организацией придворных празднеств, планированием нового дворца в Роморантане при задуманном изменении речного русла, проектом канала между Луарой и Соной, главной двухзаходной спиральной лестницей в замке Шамбор.

За два года до смерти у Леонардо серьезно ухудшилось состояние здоровья, и он передвигался с трудом.

2 мая 1519 года Леонардо да Винчи скончался в окружении учеников и своих шедевров в Кло-Люсе (герцогство Турень, Франция). Он был похоронен в замке Амбуаз. На могильной плите была выбита надпись: «В стенах этого монастыря покоится прах Леонардо да Винчи, величайшего художника, инженера и зодчего Французского королевства».

Основным наследником мастера был сопровождавший Леонардо ученик и друг Франческо Мельци, который в последующие 50 лет оставался главным распорядителем наследства великого творца, включавшего кроме картин инструменты, библиотеку и не менее 50 тысяч оригинальных документов на различные темы, из которых до наших дней сохранилась лишь треть.

Прото-вертолет

Прото-вертолет wikipedia.org

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15 апреля 1877 года Форланини продемонстрировал в Милане модель вертолета с паровым двигателем. Аппарат имел два соосных несущих винта. Нижний был неподвижно закреплён на корпусе, верхний - на валу двигателя. Во время полёта весь аппарат вращался в сторону, противоположную направлению вращения верхнего винта, однако с меньшей, чем у последнего, угловой скоростью. Форланини надеялся, что нижний винт полностью затормозит вращение геликоптера, и счел его вращение недостатком. Модель поднималась в воздух на высоту до 13 метров, продолжительность полетов составляла до 20 сек.

Затонул пассажирский лайнер Титаник

Титаник на дне i-fakt.ru

Дата 15 апреля 1912 года отмечена в истории крупнейшей морской катастрофой 20 века – в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США), натолкнувшись на айсберг, затонул крупнейший пассажирский лайнер Титаник. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, поставлено несколько фильмов.

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После столкновения с тонущего судна на воду удалось спустить 15 шлюпок и два плота. По разным данным в этой катастрофе погибли от 1400 до 1517 человек. Спасшихся было в два раза меньше – всего семьсот человек. В этой трагедии полностью погибла машинная команда.

Красавец Титаник – один из крупнейших и наиболее роскошных лайнеров был построен в том же 1912 году по заказу судоходной компании «Уайт Стар Лайн». Он поражал своими размерами и архитектурным совершенством. Его длина, как писали газеты того времени, была равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, а якорь для «Титаника» по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей.

Компания Уайт Стар называла корабль не иначе как «непотопляемый», обещая пассажирам полную безопасность. Но спустя всего лишь несколько месяцев в первом же рейсе Титаник, столкнувшись с айсбергом, затонул...

Правый борт корабля был распорот от самого форштевня на протяжении 90 метров. Обломки погибшего лайнера оставались нетронутыми до тех пор, пока американский морской археолог Роберт Боллард и его французские коллеги не обнаружили их 1 сентября 1985 года в 325 милях от побережья канадского острова Ньюфаундленд.

Напомним, днем ранее мы вспоминали гибель Титаника и первый показ кинопроектора Эдисона.