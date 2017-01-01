Видео дня: Смерть Началовой и Неслучайные Знакомства - Лига Смеха

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Умерла певица Юлия Началова

В одной из больниц Москвы умерла певица Юлия Началова. О смерти артистки сообщила ее официальный представитель Анна Исаева: "Час назад перестало биться сердце нашей Юли". Певице было 38 лет.

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