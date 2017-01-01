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Видео дня: Смерть Началовой и Неслучайные Знакомства - Лига Смеха

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В тренды попали новости шоу-бизнеса и ТВ-шоу.

Умерла певица Юлия Началова

В одной из больниц Москвы умерла певица Юлия Началова. О смерти артистки сообщила ее официальный представитель Анна Исаева: "Час назад перестало биться сердце нашей Юли". Певице было 38 лет. 

Неслучайные Знакомства - Лига Смеха, первая игра 5-го сезона

В полном выпуске смотрите: Презентация первой игры пятого сезона, Прожарка Потапа, Последний шанс для сына Витальки, Встреча Штирлица с Мамой, Очень крутой парень на первом свидании и Загадка для тупых.

Напомним, ранее в тренды попали Мстители: Финал и Самая высокая девушка Бразилии.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Юлия Началова
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