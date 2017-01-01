Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Мстители: Финал и Самая высокая девушка Бразилии

Комментариев: 0
В трендах - трейлер фильма и ТВ-шоу.

Marvel Studios' Avengers: Endgame 

Новый трейлер фильма Мстители: Финал появился на Ютуб и сразу набрал более 30 млн просмотров. Зрители ждут продолжения, и нам раскрыли часть сюжета, показав Старка на Земле и Капитана Марвел с Тором.

Полет на дельтаплане и самая высокая девушка Бразилии

Дмитрий Комаров из Мир наизнанку снова исследует Рио-де-Жанейро, только уже с другого ракурса – с высоты птичьего полета. Это позволит ведущему увидеть город совершенно по-новому. Комарову предстоит пролететь на дельтаплане в тандеме с инструктором и насладиться фантастическими видами Рио-де-Жанейро. 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Мир наизнанку, Мстители 4
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь