Видео дня: Мстители: Финал и Самая высокая девушка Бразилии

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Marvel Studios' Avengers: Endgame

Новый трейлер фильма Мстители: Финал появился на Ютуб и сразу набрал более 30 млн просмотров. Зрители ждут продолжения, и нам раскрыли часть сюжета, показав Старка на Земле и Капитана Марвел с Тором.

Полет на дельтаплане и самая высокая девушка Бразилии

Дмитрий Комаров из Мир наизнанку снова исследует Рио-де-Жанейро, только уже с другого ракурса – с высоты птичьего полета. Это позволит ведущему увидеть город совершенно по-новому. Комарову предстоит пролететь на дельтаплане в тандеме с инструктором и насладиться фантастическими видами Рио-де-Жанейро.