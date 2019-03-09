Видео дня: Настя Каменских. Зе Интервьюер и МастерШеф. Профессионалы
NK | Настя Каменских. Зе Интервьюер
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МастерШеф. Профессионалы
Выпуск 2 от 09.03.2019 приготовил для наших участников новые и непростые испытания. Всем придется выложиться на все 100%, ведь сегодня из двадцати четырех претендентов на победу, девять будут вынуждены отправиться домой. Бой обещает быть очень серьезным!
Напомним, днем ранее в тренды попали Школа Выпускной и Дизель шоу.
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