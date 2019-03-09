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Видео дня: Настя Каменских. Зе Интервьюер и МастерШеф. Профессионалы

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NK | Настя Каменских. Зе Интервьюер

Кем хотела стать NK до встречи с Потапом, и как они познакомились? Кого NK считает сексуальным мужчиной? Из-за чего не открылся парашют NK? За кого мечтала выйти замуж NK? Будет ли версия песни "Попа как у Ким" на испанском? Кто придумал название NICE 2 CU? Влюблена ли NK и с кем она спит? Самый дурацкий подкат к NK? Что хочет себе купить NK? Чем занимается в Америке и когда планирует получить «Грэмми»?

МастерШеф. Профессионалы

Выпуск 2 от 09.03.2019 приготовил для наших участников новые и непростые испытания. Всем придется выложиться на все 100%, ведь сегодня из двадцати четырех претендентов на победу, девять будут вынуждены отправиться домой. Бой обещает быть очень серьезным!

Напомним, днем ранее в тренды попали Школа Выпускной и Дизель шоу.

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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