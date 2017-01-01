Видео дня: Школа Выпускной и Дизель шоу

В тренды попали сериал и ТВ-шоу.

Школа. Выпускной 8 серия

Катя находит у дочери открытки о ранней беременности и подозревает, что ее дочь что-то скрывает. Алекс сообщает Катерине, что Даня похитил из бара деньги для Ники. Полицейский рассказывает Максу, что его сын вляпался в долги и на него могут открыть уголовное производство. Алекс шантажирует Макса и соглашается забрать заявление из полиции при условии, если тот забудет о Кате. Ася рассказывает маме, что беременна. Мать, на удивление, относится с пониманием к дочери и уговаривает ее не делать аборт. Ева на вечеринке застукала Лолу за поцелуем с Даней.

8 Марта поздравление от Дизель cтудио

Новый концерт Дизель Шоу, который произвел фурор во Дворце Украина. Праздничный, 54-й, выпуск к Международному женскому дню.

Напомним, днем ранее в тренды попали Холостяк и новый клип Оли Поляковой.

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