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Смартфон спас владельца от стрелы

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Стрела лишь оцарапала подбородок.
Продырявленный смартфон
Продырявленный смартфон
police.nsw.gov.au

В Австралии произошел необычный случай, когда смартфон спас своего владельца. Устройство смогло остановить выпущенную из лука стрелу, которая летела прямо в 43-летнего мужчину.

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По информации полиции, австралиец подъехал к своему дому в городке Нимбин. Выйдя из машины, он заметил знакомого, который стоял неподалеку с готовым к стрельбе луком. Выстрел произошел в момент, когда мужчина достал смартфон и вытянул его перед собой, чтобы сфотографировать человека с оружием. Стрела пробила корпус гаджета и повредила подбородок австралийца, но ранение оказалось легким — медицинская помощь не понадобилась.

Стрелявшего задержали — им оказался 39-летний мужчина, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Напомним, ранее сообщалось, что голосовой помощник iPhone спас жизнь матери двоих детей.

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Теги: смартфон, стрела, Австралия
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