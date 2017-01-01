Facebook не попал в ТОП-100 самых уважаемых компаний

В ТОП-10 лишь одна софтверная компания.

Международная консалтинговая компания Reputation Institute в начале этого года опросила десятки тысяч респондентов и провела анализ 7600 компаний в 50 странах мира, чтобы составить свежий рейтинг самых уважаемых компаний Global RepTrak 100.

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Год назад компания Samsung Electronics, которая смогла восстановить репутацию после скандала с Samsung Galaxy Note7, поднялась в рейтинге сразу на 44 позиции, заняв 26 место. Теперь же компания переместилась вниз на 52 строчку. Другая южнокорейская компания LG, которая год назад занимала 41 строчу, теперь переместилась на 48 место.

Составители рейтинга точно не объясняют причины, которые приводят к такому плаванию компаний вверх и вниз этого списка, но аналитики считают, что тут есть прямая связь с политикой компаний, а также скандалами с участием их руководителей и сотрудников.

Многие компании в этой рейтинге сильно утратили свои позиции, например, Google впервые не попала в первую десятку, заняв 14 место, а Facebook вылетела из сотни.

TОП-10 самых самых уважаемых компаний Global RepTrak 100:

Rolex Lego Disney Adidas Microsoft Sony Canon Michelin Netflix Bosch

Напомним, ранее Apple смогла на пару секунд забрать у Microsoft звание самой дорогой публичной компании.

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