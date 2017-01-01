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На пару секунд Apple стала самой дорогой компанией

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Но снова уступила место Microsoft .
Apple стала ненадолго самой дорогой компанией
Apple стала ненадолго самой дорогой компанией
cnbc.com

На прошедших в понедельник торгах Apple смогла на пару секунд забрать у Microsoft звание самой дорогой публичной компании. В тот момент ее рыночная капитализация оказалась на уровне чуть менее $807 млрд. Тогда же Amazon стоила примерно на $1,2 млрд меньше, Microsoft — на $200 млн меньше.

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Пару мгновений спустя софтверная корпорация отобрала первое место у конкурента, на закрытии торгов ее оценивали в $811,3 млрд. Однако этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы о мимолетном превосходстве Apple рассказали мировые информационные агентства.

Отмечается, что после финансового отчета, которые многие назвали не слишком вдохновляющим, акции Apple потеряли в цене и торговались по $145. Однако затем ситуация выправилась и стоимость акций поднялась до $171.

Напомним, ранее Apple потеряла звание самой дорогой компании, заняв лишь четвертое место.

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Теги: Apple, Microsoft
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