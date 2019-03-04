День в истории: 4 марта - Появление микрофона и открытие станции Вырлица

В этот день, 4 марта, произошли такие события.

День рождения микрофона

Берлинер с микрофоном desyatka.info

4 марта 1877 года американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Однако в этой истории все не так просто. За год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Жидкостный передатчик был представлен на филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже.

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Берлинер сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел, таким образом, своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. Благодаря усовершенствованиям Берлинера телефон перестал быть просто технической новинкой и стал эффективным средством связи, способным передавать звуки на большие расстояния.

Когда Белл узнал про микрофон, он начал судиться с Берлинером, но суд неожиданно встал на сторону Берлинера. Тогда Белл решил пойти другим путем – патент, выданный Берлинеру, был выкуплен за 50 тысяч долларов, а сам изобретатель был принят в Bell Telephone Company на постоянное жалование в качестве главного специалиста по телефонной технике.

Со временем и развитием научной мысли происходила постоянная модернизация и устройства микрофона. Например, в 1920-х годах уже японским учёным Ёгути был изобретён электретный микрофон, но по принципу действия и конструкции он не сильно отличался от конденсаторного.

Сегодня без микрофона сложно представить многие достижения цивилизации. Ведь распространение мультимедийных технологий неразрывно связано с задачей передачи больших объёмов информации, в том числе и звуковой, на значительные расстояния. От начального этапа преобразования голоса, музыки или шумов зависит и качество отображаемого контента. Поэтому, несмотря на свой солидный возраст, микрофон и сегодня остаётся востребованным техническим изобретением.

Sony приступила к выпуску карманных радиоприемников

Первый карманный радиоприемник Sony Ruspekh.ru

Японская корпорация «Sony» была основана Акио Морита и Масару Ибука 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisa» или сокращённо «Totsuko». Название сложно воспринималось зарубежными партнерами, и Морита нашел другое, которого не было ни в одном языке мира, Sony. По другой версии, современное название «Sony» произошло от латинского слова «звук» (соннус).

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Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за маркетинг и продажи и сумел привести её к огромному успеху на рынке. «Sony» сделала своё имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров продукции и технике для развлечения.

4 марта 1955 года «Sony» приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприемников. Эта новинка и положила начало успеху компании.

В итоге, в конце 1960-х — начале 1970-х годов «Sony» уверенно занимает одно из первых мест среди производителей бытовой электроники.

Три крупных слагаемых деятельности главы компании, без которых было бы немыслимо превращение некогда молодой фирмы в крупнейшую монополию, заслуживают внимания – это искусство управления, стратегия маркетинга и общие взгляды на мировой экономический порядок и место в нем самой «Sony».

Современная компания представляет собой гигантский организм. Она велика по размерам, сложна по структуре. Однако при всем этом «Sony» не только не отторгает энтузиазма своих сотрудников, а наоборот, именно энтузиастам поручает возглавить соответствующий проект. Когда та или иная идея проходит через систему «Sony», ее автор продолжает нести ответственность за содействие в ее осуществлении, будь это технологический процесс или новый товар, который поступит на рынок/

Открыта станция киевского метрополитена Вырлица

Станция Вырлица wikipedia.org

Вырлица - 45-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Сырецко-Печерской линии, между станциями Харьковская и Бориспольская. Открыта 4 марта 2006 года. Название — от расположенного рядом озера Вырлица.

Изначально на месте станции Вырлица был запроектирован и построен противопожарный высадочный комплекс. По политическим мотивам, в преддверии местных выборов, а также в связи с перспективой развития территории, прилегающей к станции, было принято решение в кратчайшие сроки построить на его месте полноценную станцию.

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Архитектура станции, особенно платформы, во многом зависела от того, что многое уже было построено и не подлежало изменениям. Например, в стене между путями находятся металлические трубы для укладки кабеля. Невозможность их облицовки без нарушения габаритов вынудила оставить стены необлицованными, а лишь окрашенными, а щели закрыты алюминиевым профилем. Только колонны между путями облицованы мрамором.

В интерьере станции много алюминия, позволившего создать богатую пластику поверхностей, особенно потолка. Серебристый потолок из алюминиевых реек над посадочными платформами и на центральной балке напоминает волны озера, название которого является названием станции. Кассовый зал, куда ведёт пассажиров гранитная лестница, несколько отличается своей отделкой. На торцевой стене — стёкла с нанесённым панорамным изображением. Рисунок пола отражается в рисунке потолка. В перспективе на станции намечена организация ещё одного выхода.

Строилась станция в основном без закрытия движения на действующем участке, лишь в предпусковой период, после 18 февраля, движение на участке в вечернее время было перекрыто.

Напомним, днем ранее мы вспоминали детское телевидение и открытие публичной библиотеки в Киеве.