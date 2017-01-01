Видео дня: Богиня шопинга и ритуал Аяуаска
В тренде - ТВ-программы.
Богиня шопинга 2019 8 выпуск
В этой программе участвуют продавщица Ольга и дизайнер Анастасия. Как оценят девушки друг друга и какой вердикт вынесет модный эксперт Леонид Мартынчик?
Ритуал Аяуаска и спасение вымирающих обезьян. Бразилия. Мир наизнанку
Дмитрий Комаров отправился вглубь Амазонки, чтобы испытать на себе древний шаманский ритуал. Ведущий прошел через амазонское бездорожье, чтобы выбраться за пределы цивилизации.
Напомним, ранее в тренды попали Сок из кактусов и Захотела есть - выпала из окна.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил