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Видео дня: Богиня шопинга и ритуал Аяуаска

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Богиня шопинга 2019 8 выпуск

В этой программе участвуют продавщица Ольга и дизайнер Анастасия. Как оценят девушки друг друга и какой вердикт вынесет модный эксперт Леонид Мартынчик? 

Ритуал Аяуаска и спасение вымирающих обезьян. Бразилия. Мир наизнанку

Дмитрий Комаров отправился вглубь Амазонки, чтобы испытать на себе древний шаманский ритуал. Ведущий прошел через амазонское бездорожье, чтобы выбраться за пределы цивилизации. 

Напомним, ранее в тренды попали Сок из кактусов и Захотела есть - выпала из окна.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Мир наизнанку, Богиня
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