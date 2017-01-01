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Видео дня: Сок из кактусов и Захотела есть - выпала из окна

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В трендах - эксперименты и ТВ-шоу.

Захотела есть - выпала из окна? (полный выпуск) | Говорить Україна

Елена уже много лет не может забыть как ее 4-летняя дочь вдруг указала на место, где нужно ее похоронить! Крошечная Даша очень боялась мужчин! А ее маленькие щечки были усеяны мелкими шрамами! Такой Елена забрала Дашу из детского дома! Почему у Даши изуродованное лицо? Кто тайно наблюдал за жизнью Дарьи? В какой необычной семье она живет сейчас? И что для родной мамы приготовила загадочная девочка?

Сок из разных плодов Кактуса

Что получится, если выжать сок из питахайи и драгонфрута? И какой из них будет вкуснее?

Напомним, днем ранее в тренды попали Гордон у Савченко и Аделина Шевченко – "Заманили".

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Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
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