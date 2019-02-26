День в истории: 26 февраля - Первые испытания радара и праздник неторопливых

В этот день, 26 февраля, произошли такие события.

Всемирный день неторопливости

Улитка знает толк в неторопливости 24News

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрел “статус“ международного дня.

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году, с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент. И это не удивительно – в наш век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни.

Читай также: День в истории: Рождение Дарвина и полет на Венеру

Большая часть работоспособного населения мира вынуждена проводить в офисах или другом рабочем месте более 12 часов в день, что, несомненно, наносит вред физическому и моральному здоровью. Что сказывается и на нашем близком окружении – семье, друзьях, любимых… Поэтому такой праздник просто был необходим современному обществу, а его инициаторами выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить», провозгласившая лозунгом Дня «не торопись и насладись моментом».

Также данная ассоциация разработала 14 заповедей отказа от спешки, которых следует придерживаться, чтобы успеть ощутить все прелести бытия и сделать свою жизнь более комфортной. Среди них – это совет вставать по утрам на несколько минут раньше, чтобы насладиться завтраком, или, например, не нервничать, стоя в пробке, а посвятить это время прослушиванию любимой музыки, чтению книги или общению с водителем соседнего автомобиля.

Появление термина “микроб“

Микроб zn.ua

Микроорганизмы (микробы) – название собирательной группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом. Их обычный размер менее 0,1 мм. В состав микроорганизмов входят как безъядерные (прокариоты: бактерии, археи), так и эукариоты: некоторые грибы, протисты, но не вирусы, которые обычно выделяют в отдельную группу. Большинство микроорганизмов состоят из одной клетки, но есть и многоклеточные микроорганизмы. Изучением этих организмов занимается наука микробиология.

Читай также: День в истории: Появление поп-корна и Запорожская библиотека

Микроорганизмы обитают почти повсеместно, где есть вода, включая горячие источники, дно Мирового океана, а также глубоко внутри земной коры. Они являются важным звеном в обмене веществ в экосистемах. В то же время патогенные микроорганизмы вызывают болезни человека, животных и растений.

Впервые микроорганизмы были открыты более 250 лет назад, в 17 веке, когда появилась возможность наблюдать их при помощи оптических приборов, дававших увеличение в 160-200 раз.

Крупный вклад в науку о микробах внес известный французский ученый Луи Пастер. Одним из основоположников мировой и отечественной микробиологии был Илья Ильич Мечников.

Само же слово «микроб» было придумано филологом и философом Эмилем Литтре, автором фундаментального «Словаря французского языка». Именно к нему обратился французский ученый Шарль Седийо и попросил Эмиля Литтре подобрать подходящее название микроорганизмам. Литтре нашел отличное слово «микроб». Сей факт зафиксирован в письме, отправленном филологом 26 февраля 1878 года.

Первые испытания радара

Первый радар topwar.ru

Радиолокационная станция (РЛС) или радар (радиообнаружение и дальнометрия) – система для обнаружения воздушных, морских, наземных объектов, для определения их дальности и геометрических параметров. Использует метод, основанный на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов.

Читай также: День в истории: Рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат

В 1887 году немецкий физик Генрих Герц начал эксперименты, в ходе которых он открыл существование электромагнитных волн, предсказанных теорией Джеймса Максвелла. Герц научился генерировать и улавливать электромагнитные радиоволны и обнаружил, что они по-разному поглощаются и отражаются различными материалами.

Попутно с работами по радиосвязи Александр Попов сделал еще одно важное открытие. В 1897 году во время опытов по радиосвязи между кораблями он обнаружил явление отражения радиоволн от корабля. Этим открытием А.С.Попова было положено начало новому средству наблюдения радиолокации. Несовершенство техники не позволило тогда же использовать его для создания практически приемлемых приборов. На это потребовалось около 40 лет.

Одно из первых устройств, предназначенных для радиолокации воздушных объектов, продемонстрировал 26 февраля 1935 года шотландский физик Роберт Уотсон-Уатт, который примерно за год до этого получил первый патент на изобретение подобной системы.

В начале своей карьеры Роберт Уотсон-Уатт был преподавателем физики в университетском колледже Данди. Возглавляемый им отдел радио в Национальной физической лаборатории был в этой области ведущим. Перед Уотсоном-Уаттом стояла важная проблема – как модулировать импульсами передатчик большой мощности. Ему удалось решить ее, и технические характеристики первого же варианта оборудования, разработанного в его лаборатории, оказались настолько хорошими, что после успешной демонстрации Уотсон-Уатт получил денежные средства, позволившие ему организовать опытное производство.

К концу 1936 года Министерство авиации построило цепь из пяти РЛС, разнесенных на 40 км друг от друга. Эта цепь сыграла важнейшую роль в борьбе с налетами гитлеровской авиации на Великобританию в годы Второй мировой войны.

Напомним, днем ранее мы вспоминали паровую повозку и патент на револьвер.