Видео дня: Презентация Galaxy S10 и матч Ливерпуль-Бавария
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Презентация Galaxy S10
Онлайн-трансляция презентации новинок Samsung от канала Wylsacom набрала более миллиона просмотров.
Ліверпуль — Баварія . Огляд матчу
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль и Бавария сыграли вничью.
Напомним, днем ранее в тренды попали Гордон у Дудя и Жизнь с диабетом.
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