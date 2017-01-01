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Видео дня: Презентация Galaxy S10 и матч Ливерпуль-Бавария

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В трендах - спорт и технологии.

Презентация Galaxy S10

Онлайн-трансляция презентации новинок Samsung от канала Wylsacom набрала более миллиона просмотров. 

Ліверпуль — Баварія . Огляд матчу

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль и Бавария сыграли вничью.

Напомним, днем ранее в тренды попали Гордон у Дудя и Жизнь с диабетом.

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Теги: видео, видео дня, матч, тренды YouTube
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