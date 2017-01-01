Видео дня: Гордон у Дудя и Жизнь с диабетом

В трендах - интервью Гордона и рассказ о болезни.

Гордон - Украина, Россия, война, мир / вДудь

Журналист Дмитрий Гордон побывал у Дудя, где рассказал о своем появлении в российских программах, Украине и России, а также кандидатах в президенты.

Жизнь с диабетом

Мультяшный персонаж расскажет про диабет. У каждого есть несколько знакомых, страдающих диабетом. В этом нет ничего необычного. Об этом знает каждый. Или все же нет? Попробуйте задуматься, и вы поймете, что помимо запрета на чрезмерное употребление сахара, вы вряд ли знаете о диабете что-то еще. Лиля расскажет вам свою историю, чтобы вы могли узнать больше.

Напомним, днем ранее в тренды попали Open Kids – Под Утро и Дарья Телитченко – Шаленій.

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