Видео дня: Гордон у Дудя и Жизнь с диабетом
Гордон - Украина, Россия, война, мир / вДудь
Журналист Дмитрий Гордон побывал у Дудя, где рассказал о своем появлении в российских программах, Украине и России, а также кандидатах в президенты.
Жизнь с диабетом
Мультяшный персонаж расскажет про диабет. У каждого есть несколько знакомых, страдающих диабетом. В этом нет ничего необычного. Об этом знает каждый. Или все же нет? Попробуйте задуматься, и вы поймете, что помимо запрета на чрезмерное употребление сахара, вы вряд ли знаете о диабете что-то еще. Лиля расскажет вам свою историю, чтобы вы могли узнать больше.
Напомним, днем ранее в тренды попали Open Kids – Под Утро и Дарья Телитченко – Шаленій.
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