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В новых iPad будет старый дизайн

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Революционной смены дизайна ждать не следует.
Внешний вид iPad не изменится
Внешний вид iPad не изменится
apple.com

В этом году компания Apple должна представить новый iPad mini, а также новую модель обычного iPad. Если верить аналитику Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), модель iPad впервые за свою историю получит экран диагональю не 9,7 дюйма. Если точнее, она увеличится до 10,2 дюйма, так что можно рассчитывать на изменения дизайна.

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А вот новый iPad mini, похоже, внешне останется прежним. На это указывали ранние утечки, а теперь об этом же говорит и инсайдер OnLeaks. К нему попали файлы CAD с дизайном грядущей новинки, где хорошо видно, что изменений нет. Лишь микрофон переместится на новое место.

Инсайдер отмечает, что не уверен, что источнику можно доверять на 100%, но это хорошо согласуется с ранними данными. Да и вряд ли спрос на iPad mini достаточен, чтобы Apple решилась потратиться на разработку нового устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что новый iPad признали слишком сложным для ремонта.

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Теги: дизайн, Apple, iPad
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